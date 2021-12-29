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Кабмин продлил на год спецпошлины на импорт ряда энергоресурсов из России

Среда, 29 декабря 2021, 16:05
 
фото: кабмин

Кабинет министров продлил на год – до 31 декабря 2022 года – действие спецпошлин на импорт из России некоторых видов энергоресурсов.

Такое решение было принято на заседании 29 декабря.

В частности, продлили спецпошлину в 4% на трубопроводное дизтопливо, 3% – на сжиженный газ, 65% – на все типы угля, кроме антрацитового, коксового и битумиозного.

Напомним:

Ранее Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг предложил ввести единую специальную пошлину 4-5% на импорт всех энергетических ресурсов из России.

31 декабря заканчивалось действие спецпошлины в размере 4% на трубопроводное дизтопливо, 3% для сжиженного газа; 65% на уголь марки Г происхождением из РФ.

Кабинет министров ввел спецпошлину с 1 августа 2019 года.

Экономическая правда

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энергетика Кабмин Украина Россия уголь

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