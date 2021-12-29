КГГА повторно рассмотрит возможность строительства скандальной многоэтажки на месте сквера

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Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации должен повторно рассмотреть заявление о предоставлении градостроительных условий и ограничений по проектированию жилого комплекса на проспекте Победы, 50-А.

Об этом свидетельствует решение Окружного административного суда г. Киева, передает издание "Наші гроші".

Своим решением ОАСК признал противоправным и отменил приказ Департамента градостроительства, которым Обслуживающему кооперативу "Эксон Премьер Шулявская" отказано в предоставлении градостроительных условий и ограничений для проектирования многофункционального комплекса на участке площадью 0,31 га на проспекте Победы 50-А.

Основанием отказа являлось несоответствие намерений застройки требованиям градостроительной документации. Согласно действующему Генплану Киева, и согласно детальному плану территории участок на просп. Победы, 50-А находится в пределах сквера "Слава танкистам".

Никаких данных о любых новых постройках на просп. Победы, 50-А в ДПТ нет.

"Эксон Премьер Шулявская" планирует построить на указанном участке многофункциональный комплекс на 39 этажей: стилобатная часть в 4 этажа и высотная часть в 35 этажей.

"Озеленение сквера" предусмотрено за счет кровли стилобатного здания.

Принимая решение, ОАСК согласился с доводами "Эксон Премьер Шулявская" о том, что отказ в выдаче МУО якобы не содержит четких оснований несоответствия намерений градостроительной документации.

Напоминаем:

На просп. Победы, 50-А застройщик возводит жилой комплекс, рекламируемый под названием "50 Авеню".

Это проект группы Exon Capital Group, которую она называет одним из своих самых масштабных не только в Киеве, но и в Украине.

Департамент градостроительства КГГА отказывал застройщику в выдаче ГУО на просп. Победы, 50-А один раз в 2018 году, 11 раз в 2019 году и по меньшей мере один раз в 2020 году.

Несмотря на отсутствие исходных данных на строительство и разрешения на работы соответствующего класса последствий, застройщик все равно начал строительные работы.

12 ноября Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины сообщила, что по результатам проверки были составлены протоколы о правонарушениях в сфере градостроительства, в т.ч. выполнение строительных работ без получения разрешения на их проведение.

В частности, 9 ноября инспектор строительного надзора издал предписание о приостановлении подготовительных и строительных работ.

В мае этого года Киевсовет принял решение выкупить участок у ООО "Шулявка" для создания городских парков и скверов. Фирма оспаривает это решение горсовета.

Национальная полиция расследует уголовное производство по фактам самовольного занятия земельного участка и самоуправства на данном участке.

Владельцами ОК "Эксон Премьер Шулявская" являются Йозеф Москович из Израиля, Иван Влад из Закарпатья и компания "Эксон Групп" (Exon Group LLC, США), 16% в которой контролирует Йозеф Москович.

"Эксон Групп" включает в себя ряд других кооперативов, совершающих скандально известные застройки в Киеве.

К примеру, 11-этажка на Подоле на усадебном участке экс-нардепа Оксаны Билозир, 11-этажка на Батыевой горе на усадебном участке экс-нардепа от БПП Виктора Короля, 24-этажка над входом ст. м. "Выставочный центр".