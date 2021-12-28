Энергосообщество выступает против компенсации для облгазов за счет Оператора ГТС

Секретариат Энергосообщества подчеркивает, что в связи с положениями газовой директивы ЕС, операторам систем запрещено вести деятельность по поставке или добыче газа.

Об этом говорится в письме Энергосообщества.

Также возложение такого обязательства на Оператора ГТС поставит под угрозу его финансовую устойчивость.

Для борьбы с несанкционированными отборами газа облгазами Энергосообщество предлагает НКРЭКУ установить соответствующий тариф на распределение, который бы включал в себя затраты на покупку газа для производственно-технических потерь по рыночным ценам.

В случае невозможности установления нового тарифа Энергосообщество предлагает возложить временное ПСО на поставляющую компанию – "Нафтогаз".

По словам собеседников в Кабмине, наложение PSO на Оператора ГТС является нарушением критериев его сертификации и может привести потере транзитного контракта с "Газпромом".

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" добивается наложения специальных обязательств (PSO), предусматривающих поставку газа для облгазов для покрытия производственно-технологических потерь по "льготной" цене в 7,42 грн за кубометр на Оператора ГТС.

Николай Топалов, ЭП