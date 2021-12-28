10 из 15 крупнейших госкомпаний за 3 квартала получили прибыль: детали

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15 крупнейших государственных компаний Украины, которые избраны правительством для реформы корпоративного управления, отчитались о финансовых результатах за 9 месяцев 2021 года - 10 из 15 отчитались о прибыли.

Об этом сообщает проект "Марлин" на отчеты о выполнении показателей финансовых планов компаний.

Наибольшую прибыль получили:

"Укргидроэнерго" – на сумму 9,14 млрд грн;

"Оператор газотранспортной системы Украины" – 5,8 млрд грн;

"Энергоатом" – 2,35 млрд грн;

"Администрация морских портов" – 1,44 млрд грн;

"Укроборонпром" – 797 млн ​​грн.

"Отдельно стоит отметить о финансовых результатах Нафтогаза. Так, компания отчиталась за три квартала 2021 года о прибыли 9,78 млрд грн отдельного юридического лица Нафтогаз. Однако, также компания отчиталась о совокупном чистом убытке 4,37 млрд грн группы предприятий, которыми руководит Нафтогаз", – добавляет "Марлин".

Среди убыточных предприятий оказались:

"Укрэнерго" – с 2,74 млрд грн убытка;

"Укрзализныця" – с 461 млн грн убытка;

"Госпродзернокорпорация" – 328 млн грн убытка;

"Автомобильные дороги Украины" – 118 млн грн убытков;

"Украэрорух" - 77,5 млн грн убытков.

При этом транспортные компании собственные убытки объясняли влиянием ограничений из-за COVID-19, зерновая корпорация - снижением доходов из-за проблем с китайским контрагентом, а "Укрэнерго" - специальными обязанностями перед "зеленой энергетикой".

"Приведенные финансовые показатели промежуточные. Окончательные выводы о финансовом состоянии топ-15 госкомпаний можно будет сделать по результатам всего 2021 года.

Например, за 11 месяцев этого года Укрзализныця уже отчиталась, что получила 227,3 млн грн чистой прибыли. Украэрорух в третьем квартале 2021 года получил 183 млн грн чистой прибыли – впервые с доковидного 2019 года. Поэтому есть шансы, что эти две компании также станут прибыльными по результатам полного календарного года", - резюмирует "Марлин".

В прошлом году правительство определило топ-15 госкомпаний для реализации реформы корпоративного управления в соответствии с Руководящими Принципами Организации экономического сотрудничества и развития – ОЭСР.

Экономическая правда