Эксперты начали снижать прогнозы роста экономики США в 2022 году из-за "Омикрона" – WSJ

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Экономисты снижают ожидания роста экономики США в начале 2022 года - они опасаются негативного влияния штамма "Омикрон".

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что из-за нового и более заразного штамма коронавируса сотрудники компаний идут на больничные, потребители остаются дома, а авиакомпании сокращают тысячи рейсов.

Так, консалтинговая компания Pantheon Macroeconomics снизила свой прогноз роста экономики США в первом квартале 2022 года с 5% до 3% в годовом исчислении.

Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди снизил прогноз роста в первом квартале до 2,2% с 5,2%.

В то же время, ФРС прогнозирует, что ВВП США вырастет на 4% в следующем году.

"Данные кредитных и дебетовых карт JPMorgan Chase показывают, что потребительские расходы в категориях, связанных с услугами, такими как авиакомпании и рестораны, на прошлой неделе оставались низкими", - добавляет WSJ.

Напомним:

В субботу (25 декабря) несколько крупнейших авиакомпаний США отменили почти 1 тысячу авиарейсов, объяснив это кадровыми проблемами, связанными с распространением COVID-19.

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Экономическая правда