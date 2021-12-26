В США продолжают отменять авиарейсы из-за "Омикрона"

AP

В субботу (25 декабря) несколько крупнейших авиакомпаний США отменили почти 1 тысячу авиарейсов, объяснив это кадровыми проблемами, связанными с распространением COVID-19,

Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на данные сайта FlightAware, который отслеживает полеты самолетов.

"Нехватка персонала из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" по-прежнему приводит к отменам рейсов, и неясно, когда авиакомпания сможет возобновить работу в нормальном режиме", - заявила агентству представитель United Airlines Мэдди Кинг.

В пятницу - в канун католического Рождества - были отменены 690 рейсов. Авиакомпании уже объявили об отмене более 250 рейсов в воскресенье.

Отмены авиарейсов пришлись на пиковый период праздничных перевозок. В результате, как пишет АР, в ряде аэропортов возник хаос из-за длинных очередей к стойкам регистрации и кассам тех авиакомпаний, которые продолжили осуществлять полеты.

Напоминаем:

Ранее американские Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что по состоянию на начало нынешней недели случаи заражения "омикроном" составляли 73,2% от всех случаев COVID-19.