СМИ: Rozetka планирует приобрести банк
Маркетплейс Rozetka планирует приобрести банк, компания вела переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding.
Об этом пишет Forbes.
Однако, конкуренцию за Идея Банк выиграл ПУМБ Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около 50 млн долл. По словам источника, Rozetka была в "шорт-листе" из трех потенциальных покупателей.
Кроме ПУМБ и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский TBC Bank, который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.
Как сообщает издание, соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.
Напоминаем:
Первичное публичное предложение акций является одним из возможных путей развития ведущего украинского онлайн маркетплейса Rozetka и подготовка к нему ведется.
Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники.
В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.
В этом году Rozetka сообщила о выходе на рынок Узбекистана, а в прошлом – Молдовы.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua