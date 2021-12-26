СМИ: Rozetka планирует приобрести банк

Маркетплейс Rozetka планирует приобрести банк, компания вела переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding.

Об этом пишет Forbes.

Однако, конкуренцию за Идея Банк выиграл ПУМБ Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около 50 млн долл. По словам источника, Rozetka была в "шорт-листе" из трех потенциальных покупателей.

Кроме ПУМБ и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский TBC Bank, который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.

Как сообщает издание, соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.

Напоминаем:

Первичное публичное предложение акций является одним из возможных путей развития ведущего украинского онлайн маркетплейса Rozetka и подготовка к нему ведется.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники.

В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.

В этом году Rozetka сообщила о выходе на рынок Узбекистана, а в прошлом – Молдовы.