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Укр / Рус

СМИ: Rozetka планирует приобрести банк

Воскресенье, 26 декабря 2021, 17:03

Маркетплейс Rozetka планирует приобрести банк, компания вела переговоры о покупке Идея Банка у польского Getin Holding. 

Об этом пишет Forbes.

Однако, конкуренцию за Идея Банк выиграл ПУМБ Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около 50 млн долл. По словам источника, Rozetka была в "шорт-листе" из трех потенциальных покупателей. 

Кроме ПУМБ и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский TBC Bank, который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.

Как сообщает издание, соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.

Напоминаем:

Первичное публичное предложение акций является одним из возможных путей развития ведущего украинского онлайн маркетплейса Rozetka и подготовка к нему ведется.

Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники. 

В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс. 

В этом году Rozetka сообщила о выходе на рынок Узбекистана, а в прошлом – Молдовы.

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Экономическая правда
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