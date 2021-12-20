Rozetka готовится к возможному IPO – Чечеткин

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Первичное публичное предложение акций является одним из возможных путей развития ведущего украинского онлайн маркетплейса Rozetka и подготовка к нему ведется.

Об этом сообщил сооснователь и совладелец компании Владислав Чечеткин на гала-ивенте НВ "Украина и Мир 2022", передает "Интерфакс-Украина".

"IPO просто один из возможных путей, не самый обычный путь для Украины, но надо к этому готовиться", – сказал он.

Чечеткин напомнил, что после вхождения в компанию миноритарного совладельца фонда под управлением Horizon Capital в 2015 году, Rozetka ежегодно проходит аудит одной из компаний "Большой четверки".

"Выстраиваем процессы и бизнес, который в будущем можем презентовать для публичного размещения", – отметил он.

По словам бизнесмена, амбицией Rozetka является занять 10% розничного товарооборота Украины, что сейчас составляет порядка 6-8 млрд долларов, и до ее исполнения еще "долго-долго идти".

В то же время Чечеткин указал на сохраняющийся тренд "цифровизации всего и вся", спрогнозировав рост доли онлайн торговли до 25%, а значит компании в течение 3-5 лет надо просто удержать свою долю на рынке в 50-60%.

Напоминаем:

Rozetka основана в 2005 году в Киеве Владиславом и Ириной Чечеткиными как онлайн-магазин электроники и бытовой техники.

В последующие годы компания трансформировалась в мультикатегорийный онлайн-маркетплейс.

В этом году Rozetka сообщила о выходе на рынок Узбекистана, а в прошлом – Молдовы.