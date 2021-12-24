eBay добавляет 20% НДС к своим услугам в Украине
Популярный ecommerce-сервис eBay разослал украинским пользователям письмо-предупреждение о том, что должен добавить 20% налога на добавленную стоимость к своим услугам.
Об этом сообщает ain.ua.
Это связано с тем, что в январе 2022 года вступает в силу так называемый закон о налоге на Google. Ставка будет применена к каждой оплате услуги, которую будут производить украинские пользователи.
В то же время, в компании подчеркивают, что это изменение никак не отразится на товарных объявлениях и пользователям площадки не придется ничего менять.
В компании советуют больше читать об этих изменениях в соответствующем разделе сайта поддержки. Издание отмечает, что там нет отдельного ответа про Украину, как, например, в Facebook.
О том, какие услуги в eBay платные, а также о том, какой размер комиссии и на каких условиях применяется к продаже товара на площадке, можно прочитать в соответствующем разделе поддержки.
На площадке есть два основных типа комиссий: insertion fees (при размещении объявлений) и final value fees (по продаже товара).
Подробнее читайте в статье Всеволода Некрасова: Зеленский подписал "налог на Google": подорожает ли для украинцев Netflix, Apple, Google и Facebook
Напоминаем:
В начале декабря 2021 года Google также разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, где предупреждала о подорожании своих сервисов в связи с этим законом.
Социальная сеть Facebook также сообщила о 20% налоге для своих услуг.
В июне 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон №1525-ІХ, вводящий 20% НДС на онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям.
По новым правилам, вводимым этим законом, такие электронные услуги облагаются НДС.
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