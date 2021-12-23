Все разделы
Укр / Рус

Украина на год продлила запрет на импорт товаров из РФ

Четверг, 23 декабря 2021, 14:51
 
getty images

Украина продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией.

Об этом известно с заседания правительства, проект постановления.

Правительство одобрило изменения в постановление Кабинета министров от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

А именно, изменениями продлено действие постановления до 31 декабря 2022 вместо 31 года 2021 года.

Среди запрещенных для импорта товаров – мясо, рыба, некоторые молочные продукты и кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия.

Напоминаем:

15 мая Кабинет министров пополнил список российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. В 2019 году действие постановления также продлили до конца 2021 года.

Речь идет о запрещении ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 независимо от других видов пошлины.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Россия импорт

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина импортировала угля на 2 миллиарда долларов. Более 60% – из России 16 декабря 2021, 11:10
В Великобритании заявили, что необходимо искать альтернативы газу из России 11 декабря 2021, 16:45
СМИ: У США есть соглашение с Германией о закрытии Nord Stream 2 в случае вторжения РФ 8 декабря 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!