Украина на год продлила запрет на импорт товаров из РФ

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Украина продлила на год запрет на торговлю рядом товаров с Российской Федерацией.

Об этом известно с заседания правительства, проект постановления.

Правительство одобрило изменения в постановление Кабинета министров от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации".

А именно, изменениями продлено действие постановления до 31 декабря 2022 вместо 31 года 2021 года.

Среди запрещенных для импорта товаров – мясо, рыба, некоторые молочные продукты и кофе, чай, сладости, алкоголь и сигареты, лекарственные средства, удобрения, промышленные товары, транспортные средства, бумажные изделия.

Напоминаем:

15 мая Кабинет министров пополнил список российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину. В 2019 году действие постановления также продлили до конца 2021 года.

Речь идет о запрещении ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 независимо от других видов пошлины.

Экономическая правда