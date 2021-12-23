Микрофинансовую организацию оштрафовали из-за "коллекторского" закона

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Национальный банк оштрафовал микрофинансовую организацию "Глобал Кредит" за нарушение "коллекторского" закона.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Компания получила штраф в 51 тысячу грн за нарушение требований по этическому поведению.

МФО "Глобал Кредит" зарегистрировано 14 июня 2012 года. Владельцами являются Михаил Восканиан (9,09%), Евгений Коган (40,905%) и Иосиф Шафиров.

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Напоминаем:

Национальный банк впервые приостановил лицензию коллекторской компании из-за жалоб потребителей.

Национальный банк предлагает установить дополнительные требования к закону о работе кредитодателей и коллекторов, в частности – запретить им взаимодействовать с потребителем анонимно.

Так, кредитодатели должны информировать потребителей в случае привлечения коллекторской компании или уступки права требования новому кредитору. НБУ также ведет реестр коллекторских компаний. Сейчас в нем 53 компании.

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон №1349-IX, который усиливает защиту должников от шантажа со стороны таких компаний.

Экономическая правда