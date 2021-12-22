Мазепа назвал рыночную цену "Большевика" – 4 миллиарда

Игорь Мазепа фото эп

Основатель и глава Concorde Capital Игорь Мазепа назвал 4 млрд грн настоящей рыночной ценой завода Большевик, который продали за 1,3 млрд грн.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

Мазепа объяснил, в частности, отсутствие интереса международных инвесторов к другому объекту крупной приватизации в Украине - "Объединенной горно-химической компании". Аукцион должен был состояться 20 декабря, однако в конце концов его перенесли в третий раз.

Среди факторов он назвал действия власти, коррупцию в Украине и войну с Россией. Эти же факторы обусловили продажу Первого киевского машиностроительного завода (завод Большевик) на аукционе за 1,4 млрд грн Василию Хмельницкому и Андрею Иванову. Такую цену участники рынка называли заниженной.

"Если ты хочешь продать объект не за 50 миллионов долларов, а за рыночную цену в размере 150 миллионов, то надо иметь силу воли сделать этот актив более понятным: пойти в суд и доказать, что Хмельницкий сделал что-то не так", - рассказал Мазепа.

Читайте полную версию интервью: Игорь Мазепа: Из страны уходит больше инвесторов, чем приходит. Украина – как обезьяна с гранатой

Больше о приватизации ПКМЗ: Приватизация за семь минут. Как Хмельницкий и Черновецкий "разыграли" "Большевик"

Напоминаем:

27 октября АО "Первый киевский машиностроительный завод" было продано на аукционе за 1,429 млрд грн – его владельцем станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Как рассказывала ЭП, владельцем ПКМЗ стал консорциум инвесторов, среди которых владелец компании "А-девелопмент" Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Акционером UDP также Василий Хмельницкий.

На торгах ни одной ставки не сделала компания ДК Инвест Степана Черновецкого. Причиной такого поведения источники ЭП называли возможные "закулисные договоренности" с Черновецким, чтобы за "выгодную цену" получить часть недвижимости.

Экономическая правда