Відомі російські мільярдери пропонували за monobank 1 мільярд доларів – Forbes

Герман Хан та Михайло Фрідман riafan.ru

Міжнародний консорціум на чолі з LetterOne (основні власники – російські мільярдери Михайло Фрідман, Герман Хан та їхні партнери) планував придбати українську фінтех-компанію monobank за понад 1 мільярд доларів.

Про це розповіли Forbes два не пов'язані один з одним фінансисти.

Про переговори з неназваними інвесторами розповів і Сергій Попенко, голова наглядової ради Універсал Банку, на базі якого працює mono.

"Інвестори до нас приходили, ви ж читали пресу", – каже він. Джерело, близьке до власників LetterOne, не підтвердило і не спростувало цю інформацію.

Угода не відбулася, тому що партнери не змогли домовитися між собою, пояснює Олег Гороховський, один із засновників Fintech Band (паритетно володіє monobank разом із групою ТАС Сергія Тігіпка).

"Були інтенсивні переговори. Наша сторона ще не готова до транзакції, – сказав Попенко. – Це був інтерес, який призвів до наших роздумів. Але наша готовність була недостатньою".

Оцінку mono у 1 млрд доларів, яку раніше озвучував і Гороховський, Попенко вважає обґрунтованою: проєкт потрібно оцінювати за мультиплікаторами не банків, а технологічних компаній, вважає він.

"Якщо застосувати мультиплікатор із прибутку, який навіть в Україні становить 6, вартість mono становитиме 1 млрд доларів, – каже Попенко. – Будучи нульовим активом три роки тому, monobank зараз обслуговує понад чотири мільйони клієнтів і має другий за розміром рітейловий портфель у країні після ПриватБанку. Коли є така успішна історія, ринок та ризик країни вторинні. У такі компанії інвестори готові вкладатися за будь-якими мультиплікаторами".

Прогноз із прибутку monobank у 2021 році станом на початок жовтня – 4 млрд грн, говорив Forbes Попенко. Проте банк може заробити і більше – близько 5 млрд грн, уточнив Гороховський.

Співвласники mono поки що не отримували нових пропозицій від потенційних покупців. Один із подальших сценаріїв, за словами Гороховського, – продаж частини mono через SPAC чи IPO у горизонті трьох років.

Михайло Фрідман посідає 11-й рядок у рейтингу найбагатших людей Росії від Forbes з оцінкою 15,5 млрд доларів, Герман Хан – 18-й у рейтингу з оцінкою 10 млрд доларів.

У світовому рейтингу мільярдерів Фрідман на 128-му місці, Хан – на 224-му.

В Україні їм належить Альфа Банк Україна, найбільший телеком-оператор "Київстар" та IDS Borjomi (бренди "Моршинська", "Миргородська").