Комитет поддержал Госбюджет-2022: заседание закончили в 3 ночи

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Бюджетный комитет рекомендовал Верховной Раде принять проект закона о государственном бюджете на 2022 год, заседание было закрыто в 3 ночи.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета ВРУ по бюджету Владимир Гевко.

"Сегодня (2 декабря - ЭП) в 03:10 Комитетом по бюджету был одобрен проект Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год (регистр. № 6000) во втором чтении", - написал он в Facebook.

В этот же день бюджет планируется вынести на голосование во втором чтении в зале Верховной Рады. Днем ранее, 1 декабря, Кабинет Министров передал проект бюджета парламенту.

Чего ждать в следующем году от бюджета? ЭП рассказывала об этом в статье: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем:

Кабинет министров одобрил на своем заседании проект ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2022 год", подготовленный к 2 чтению.

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект госбюджета на 2022 год.

Согласно Регламенту (ст.157 ч.1) Верховная Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. После этого правительство должно до 3 ноября вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.

Голосование бюджета на втором чтении бюджет завершается не позднее 20 ноября после обработки комитетом.

Экономическая правда