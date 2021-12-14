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Рада запустила специальный режим на рынке IT

Вторник, 14 декабря 2021, 14:05
 

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине", который регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City".

За соответствующий документ проголосовали 285 народных депутатов.

Документом предусмотрено внедрение особого режима налогообложения субъектов ІТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ІТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в IT-компаниях.

В законопроекте указаны критерии, по которым IT-компании смогут получить резидентство Дия.City. Так, резидентом Дия.Сити может быть юридическое лицо, зарегистрированное в установленном законодательством Украины порядке, независимо от его местонахождения и места осуществления хозяйственной деятельности, которое одновременно отвечает следующим требованиям:

осуществляет исключительно виды деятельности ІТ-индустрии;

среднемесячная зарплаты работников компании составляет 1200 евро;

среднесписочная численность ее работников и гиг-специалистов (в случае привлечения) по итогам каждого календарного месяца составляет не менее 9 человек;

сумма ее квалифицированного дохода, полученного за первые три месяца получения статуса резидента Дия.Сити, составляет не менее 90% суммы ее общего дохода за этот период, а сумма ее квалифицированного дохода, полученного за каждый календарный год пребывания в статусе резидента Дия.Сити составляет не менее 90% суммы ее общего дохода за тот же период (при наличии общего дохода).

Подробнее читайте по ссылке: ІТ-индустрию переведут на спецрежим: что в новой версии "Дія City" и как это может изменить рынок

Экономическая правда

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IT "Дія" Верховная рада

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