В Украине растет цена на хлеб, главной причиной называют чрезмерный экспорт зерна

Chris McGrath/Getty Images

За последний год цена на хлебобулочные изделия выросла более чем на 15% и продолжит расти в дальнейшем. Главной причиной земледельца называют чрезмерный экспорт украинской пшеницы.

Об этом сообщает корреспондент ЭП.

Пшеницу по качеству условно делят на два типа: продовольственная и фуражная. Первую используют для муки, вторую, менее качественную – для кормления скота.

Украинские мукомолы посчитали, что в урожае этого года 42% пшеницы – продовольственная, а 58% – фуражная.

Чтобы в Украине оставалось нужное количество пшеницы, Минагрополитики уже 10 лет заключает с профильными ассоциациями меморандум, где определяют пропорцию экспорта.

В этом году "Мукомолы Украины", "Укрхлебпром" и "Всеукраинская ассоциация пекарей" отозвали свои подписи из меморандума, потому что их не устраивали условия.

Нынешний урожай украинской пшеницы – около 32 миллионов тонн. По словам руководителя объединения "Укрхлебпром" Александра Васильченко, на начало ноября из Украины вывезли 13 миллионов тонн пшеницы, из которой 91% была продовольственная.

Мукомолы считают, что из Украины уже вывезли почти всю продовольственную пшеницу, и теперь им придется импортировать из Беларуси под угрозой дефицита. Или придется смешивать продовольственное зерно с фуражным, что уменьшит качество продукта.

Профильные ассоциации хлеборобов и мукомолов призывают власти либо повлиять на ситуацию с экспортом, либо снизить государственное регулирование цен и НДС.

Впрочем, информация о качестве и экспорте нынешней пшеницы значительно отличается в разных источниках.

Например, по данным министра агрополитики Романа Лещенко, в этом сезоне собрали не 42%, а 60% продовольственной пшеницы среди всего урожая.

Выходит, что данные земледельцев и профильного ведомства по общему количеству собранной продовольственной пшеницы отличаются на 6 миллионов тонн. Хотя для покрытия внутренних нужд Украине нужно всего 5 миллионов тонн продовольственного зерна.

Также трудно подсчитать точный объем экспортируемой продовольственной пшеницы, ведь фактическое ее качество отличается от задокументированной.

"Когда товар едет в порт, продовольственную пшеницу смешивают с фуражной. А на выходе фитосанитарная служба дает сертификат, что это как раз продовольственная. Следовательно, никто не может точно оценить, какое количество "качественной" пшеницы было отправлено на экспорт. Высокое качество украинской продовольственной пшеницы позволяет смешивать ее с фуражной и соответствовать стандартам стран-импортеров", – сказал в комментарии ЭП директор консалтинговой компании Barva Invest Юрий Гаврилюк.

По его словам, фермеры сейчас придерживают пшеницу и не спешат продавать, потому что после года высоких цен на продовольствие имеют финансовую подушку и могут позволить себе ждать больших цен.

Кому нужно купить высококачественную пшеницу для помола, тот вынужден доплачивать определенную ценовую премию, чтобы заинтересовать производителя. Физическое наличие "качественной" пшеницы на рынке не вызывает сомнений.

Некоторые мукомолы не хотят или не могут дополнительно доплачивать, ссылаясь на государственное регулирование цен на социальные виды хлеба. Поэтому они требуют от государства либо изменить регулирование цен, либо каким-то образом вынудить фермеров продавать больше продовольственной пшеницы на внутреннем рынке.

Следовательно, информация о вывозе всей продовольственной пшеницы на экспорт точно не соответствует действительности", – отметил Гаврилюк.

Богдан Мирошниченко, ЭП