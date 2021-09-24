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Експорт цьогорічного зерна може принести Україні 6 мільярдів доларів

П'ятниця, 24 вересня 2021, 16:32
 
unsplash

Україна здатна експортувати 24,4 млн тонн зерна за підсумками цьогорічної збиральної кампанії – це принесе близько 6 мільярдів доларів виручки.

Про це в коментарі Економічній правді розповів міністр агрополітики Роман Лещенко. 

Цьогоріч збір пшениці вперше перевищує 30 млн тонн і становить близько 33 млн тонн. Це на 26 % перевищує торішні результати і план на 2021 рік.

"У результаті ми можемо вийти на надвисоку пропозицію зерна за підсумками року – понад 80 млн тонн", – заявив Лещенко.

Цьогоріч в Україні зібрано 60 % продовольчої пшениці, або 19,8 млн тонн – її використовують для виробництва, наприклад, хлібу. Решта 40 %, або 13,2 млн тонн, становить фураж – пшениця, що використовується як корм для худоби.

За словами Лещенка, на внутрішні потреби необхідно 5 млн тонн якісної пшениці, а решта йде на експорт – тобто, 14,8 млн. Ще планується експортувати 9,6 млн тонн фуражу. 

"Отже, загальна кількість експорту може сягнути 24,4 млн тонн зерна. У фінансовому еквіваленті це принесе країні 6 млрд доларів виручки", – заявив Лещенко.

Нагадуємо:

В Україні цьогоріч намолотили 44,8 млн тонн ранніх зернових та зернобобових культур, що є рекордною кількістю за незалежної України. 

Економічна правда

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експорт агросектор

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