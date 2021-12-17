Рада не отсрочила обязательные кассовые аппараты для ФЛП

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Верховная Рада на внеочередном заседании 17 декабря не включила законопроект об отсрочке обязательных кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Об этом известно со страницы законопроекта №6376 на сайте ВРУ.

Голосование по включению вопроса в повестку дня набрало только 102 голоса вместо необходимых 226.

Документом предлагалось отсрочить введение обязательных кассовых аппаратов для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога второй-четвертой групп.

Законопроект инициировали преимущественно депутаты группы "За майбутне" и "Довира", а также несколько депутатов фракции "Слуга народа", "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа - за життя".

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому использование кассовых аппаратов станет обязательным для всех ФЛП, производящих расчетные операции. Эта норма не касается тех ФЛП, которые таких операций не проводят.

Больше о работе ФЛП с начала 2022 года читайте в статье Всеволода Некрасова и Ярослава Винокурова: Часть ФЛП обязывают с 1 января пользоваться кассовыми аппаратами: как их выбрать. Инструкция

Напоминаем:

Государственная налоговая служба не будет проводить массовые проверки ФЛП относительно наличия кассовых аппаратов с 1 января.

Экономическая правда