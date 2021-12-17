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Рада просят выделить средства резервного фонда на зарплаты шахтерам

Пятница, 17 декабря 2021, 13:54
 
getty images

Верховная Рада обратилась к правительству по просьбе выделить 300 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета на заработные платы шахтерам.

Об этом известно со страницы законопроекта №6442.

Речь идет о выплатах внутри государственного бюджета Украины на 2021 год в пользу шахтеров государственных угледобывающих предприятий.

Обращение поддержали 307 народных депутатов.

Напоминаем:

Компания "Центрэнерго" планирует на этой неделе перечислить около 700 миллионов гривен государственным угледобывающим предприятиям, которые должны быть направлены на выплату заработной платы шахтерам.

Экономическая правда

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Верховная рада шахтеры

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