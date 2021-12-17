Рада просят выделить средства резервного фонда на зарплаты шахтерам
Пятница, 17 декабря 2021, 13:54
Верховная Рада обратилась к правительству по просьбе выделить 300 млн. грн. из резервного фонда государственного бюджета на заработные платы шахтерам.
Об этом известно со страницы законопроекта №6442.
Речь идет о выплатах внутри государственного бюджета Украины на 2021 год в пользу шахтеров государственных угледобывающих предприятий.
Обращение поддержали 307 народных депутатов.
Напоминаем:
Компания "Центрэнерго" планирует на этой неделе перечислить около 700 миллионов гривен государственным угледобывающим предприятиям, которые должны быть направлены на выплату заработной платы шахтерам.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua