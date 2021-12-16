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Курс валют на 16 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

Четверг, 16 декабря 2021, 11:30

16 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,19 - 27,21 гривни;

Евро – 30,76 – 30,78 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,07 – 27,28 гривни. Евро покупают за 30,43 гривни, продают за 30,79 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,15 – 27,22 гривни, евро – 30,56 – 30,68 гривни.

Напоминаем:

15 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,16 – 27,18 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 16 декабря на уровне 27,20 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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