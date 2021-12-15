Гривня существенно обесценилась к доллару
Среда, 15 декабря 2021, 19:40
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 16 декабря на уровне 27,20 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,62 грн (на 15 декабря – 30,53 гривни).
Напоминаем:
15 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.
15 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,16 – 27,18 гривни.
Экономическая правда
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