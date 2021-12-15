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Гривня существенно обесценилась к доллару

Среда, 15 декабря 2021, 19:40

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 20 копеек, установив его на 16 декабря на уровне 27,20 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,62 грн (на 15 декабря – 30,53 гривни).

Напоминаем:

15 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

15 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,16 – 27,18 гривни.

Экономическая правда

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