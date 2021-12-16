Сделка по продаже "Электронмаша" сорвалась

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Аукцион по приватизации госпредприятия "Электронмаш" признан несостоявшимся, поскольку его победитель не подписал договор купли-продажи объекта в установленный срок.

Об этом свидетельствуют данные в системе "Prozorro.Продажи".

В акте о неподписании договора отмечается, что Региональное отделение Фонда госимущества по городу Киеву 7 декабря предоставило "Лортен Груп" проект договора купли-продажи объекта приватизации, который необходимо было подписать до 13 декабря, однако на 14 декабря ответа от потенциального покупателя актива не получило.

В то же время в документе отмечается, что "Лортен Групп" 17 ноября подписало протокол о результатах состоявшегося 12 ноября аукциона по продаже "Электронмаша". В протоколе победитель аукциона обещал подписать соглашение купли-продажи объекта в течение 30 календарных дней.

Залог в размере 6,67 млн грн будет удержан в госбюджет. Повторный аукцион состоится 14 января.

Напоминаем:

Победителем аукциона по приватизации госпредприятия "Электронмаш" в Киеве стало малоизвестное ООО "Лортен Групп", которое предложило заплатить за актив 970 млн грн, что в 14,5 раза больше начальной цены.

В госреестре владельцем и директором компании-победительницы "Лортен Групп" с уставным капиталом 100 гривень указан житель Никополя Олег Пиченевский, а ее основным видом деятельности – покупка и продажа собственного недвижимого имущества.

До 1 ноября компания была оформлена на Ольгу Чубенко и Юрия Богомаза и занималась оптовой торговлей.

Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко предполагал, что "Лортен Групп" может быть специально созданным конечным покупателем предприятием.

"Электронмаш" был одним из самых мощных предприятий по изготовлению электронно-вычислительных машин в СССР, а на сегодняшний день является перспективным активом под застройку.

Расположен объект на земельном участке площадью 13,76 га на Кольцевой дороге в Киеве.

Экономическая правда