Курс валют на 15 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки

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15 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:20 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,12 - 27,14 гривни;

Евро – 30,57 – 30,59 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,97 – 27,20 гривни. Евро покупают за 30,33 гривни, продают за 30,71 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,05 – 27,18 гривни, евро – 30,45 – 30,631 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 3 копейки, установив его на 14 декабря на уровне 26,99 гривни.

13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 – 27,09 гривни.

Экономическая правда