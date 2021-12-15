Странам ЕС хотят разрешить совместно покупать газ во избежание дефицита

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Еврокомиссия предложила разрешить странам блока совместно закупать стратегические запасы газа, чтобы уберечься от дефицита.

Об этом сообщает Reuters.

Первые изменения в законодательство, которые позволят осуществлять совместные закупки, предлагали Испания, Греция и Румыния. В частности, Испания предлагала такие изменения еще в октябре – тогда поддержали их не все страны ЕС.

Таким образом, в ЕС ищут пути увеличения запасов газа. Осенью цены на газ выросли до рекордных уровней, что обусловлено сокращением поставок российского голубого топлива в условиях истощенных хранилищ.

Предлагается, что газотранспортные системы стран смогут объединяться и вместе закупать стратегические запасы газа – на случай, если на рынке произойдет критический дефицит.

Участие в совместных закупках будет добровольным, страны только должны будут уведомить ЕК об объемах закупки, ценах и преимуществах сделки.

Так страны ЕС должны будут отчитываться об уровне заполненности своих хранилищ при оценке рисков газоснабжения. В частности, страны будут раскрывать данные хранилищ в собственности иностранцев. Если выявят риски, операторов могут обязать осуществить стратегическую закупку газа.

Reuters отмечает, что должностные лица отдельных стран ЕС не видят участия своих стран в такой системе закупок.

В то же время, предложение по совместным закупкам не сможет вступить в действие вовремя, чтобы преодолеть ценовое ралли на газ зимой. Для его принятия могут потребоваться месяцы переговоров между Европарламентом и странами-членами блока.

Этими изменениями предлагается ликвидировать долгосрочные газовые контракты до 2050 года, когда ЕС планирует достичь климатической нейтральности. В настоящее время газ обеспечивает четверть энергетики ЕС, в то же время 90% газа импортируется.

В условиях зеленого перехода операторам газотранспортных систем стран предлагают смешивать природный газ с водородом с долей последнего в 5% с 2025 года.

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Напоминаем:

Цены на газ в Европе пересекли отметку в 1500 долларов за кубометр – впервые с октября, когда максимальные значения взлетели до 2 тысяч долларов.

Страны Евросоюза на экстренной встрече министров не смогли договориться по преодолению энергетического кризиса на рынке.

Экономическая правда