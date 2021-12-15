Газовые долги перед "Нафтогазом": Кабмин передал 27 миллиардов "на места"

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На заседании 15 декабря Кабинет министров утвердил порядок предоставления местным бюджетам субвенции в 26,7 млрд грн на погашение долгов перед "Нафтогазом".

Об этом известно с заседания правительства, премьер-министр Денис Шмигаль в telegram.

Шмигаль напомнил, что выполнение этих условий предусмотрено в Меморандуме с местными властями. Со своей стороны главы городов обязались не повышать тариф на тепло до конца отопительного сезона.

Министр финансов Сергей Марченко во время заседания высказал замечания по проекту постановления. Он отметил, что сначала должны поступить средства из рентной платы в спецфонд, откуда уже потом можно проводить расходы.

Также Марченко заявил, что Госаудитслужба должна подтвердить подлинность фактических начислений. Такое замечание будет учтено при доработке постановления.

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Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 14 июля одобрила законопроект №3508-д в целом, которым предлагается механизм реструктуризации долгов, возникших на счетах теплокоммунэнерго, газсбытов и облгазов за газ – они превышают 100 млрд грн.

9 декабря парламентарии также внесли изменения в госбюджет-2021 и предусмотрели увеличение доходов и расходов бюджета почти на 50 млрд. грн. 26,9 млрд грн из общей суммы было направлено на субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах.

Доходы в бюджете увеличили благодаря перевыполнению сборов по рентной плате за пользование газовыми недрами. Она привязана к рыночной цене на газ, которая осенью держится на рекордных уровнях.

Экономическая правда