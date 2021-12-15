Базовая инфляция в Британии достигла рекорда за 30 лет: почему это важно

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Инфляция в Британии пересекла отметку в 5% и превысила прогнозы накануне заседания монетарной политики Банка Англии на этой неделе.

Об этом сообщает Bloomberg.

В ноябре цены в Британии выросли на 5,1% в годовом исчислении. Такая инфляция превысила цель Банка Англии вдвое, чем подталкивает регулятор к повышению учетной ставки на заседании 16 декабря.

Такой рост обусловлен прежде всего ценами на одежду, горючее и подержанные автомобили. В то же время базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены в категориях типа энергоносителей, выросла до 4%. Такой показатель самый высокий с 1992 года.

Только за 4 месяца инфляция в стране взлетела быстрее всего в истории – на 3,1 п.п.

Обнародованные данные станут вызовом Банку Англии, где также взвешивают риски распространения нового варианта коронавируса для экономики.

Ожидалось, что центральный банк повысит стоимость заимствований на заседании 16 декабря. Появление нового штамма привело к предположениям, что этот шаг могут отложить до следующего года.

Банк Англии – не единственный, кто соберется обсуждать монетарную политику 16 декабря. В этот день заседает Европейский центральный банк. Несколько ранее начались обсуждения Федерального резерва (ФРС) Соединенных Штатов с двухдневным заседанием 14-15 декабря.

Все три регулятора предстают перед схожими вызовами – инфляция на Западе достигает многолетних рекордов. Например, индекс потребительских цен в Соединенных Штатах ускорился до 6,8% – наивысшего значения почти за 40 лет. А в Европе инфляция выросла до самого высокого уровня с 1997 года.

Скорее прогнозируемый рост цен подталкивает регуляторы к сворачиванию антикризисных мер и повышению учетных ставок, что влияет на стоимость заимствований.

Повлиять такое решение может и на Украину, начавшую цикл повышения учетной ставки с марта 2021 года.

Повышение ставок ведущими центробанками уменьшает аппетит инвесторов к риску. Как следствие, инвестиции в развивающиеся страны (к которым относится и Украина), станут дороже, ведь доходность по государственным заимствованиям рассчитывается как ставка по казначейским обязательствам США плюс премия за риск.

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Экономическая правда