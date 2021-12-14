Курс гривні ослаб до євро
Вівторок, 14 грудня 2021, 19:29
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 14 грудня на рівні 26,99 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,53 грн (на 13 грудня – 30,45 гривні).
Нагадуємо:
13 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 – 27,09 гривні.
13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 – 26,91 гривні.
Економічна правда
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