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Курс гривні ослаб до євро

Вівторок, 14 грудня 2021, 19:29
 
фото нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 14 грудня на рівні 26,99 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,53 грн (на 13 грудня – 30,45 гривні).

Нагадуємо:

13 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 – 27,09 гривні.

13 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 – 26,91 гривні.

Економічна правда

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