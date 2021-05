За місію на місяць зі SpaceX розрахувалися криптовалютою Dogecoin

Компанія SpaceX Ілона Маска дозволила розрахуватися канадській Geometric Energy Corp. за запуск свого супутника криптовалютою Dogecoin, яка була створена у 2013 як жарт.

Про це повідомляє Bloomberg.

У 2022 році на борту ракети Falcon 9 від SpaceX полетить невеликий супутник для досліджень у космосі – "CubeSat". Запуск відбудеться у рамках місії на Місяць, супутник DOGE-1 важить близько 40 кг.

Водночас, жодна з компаній не розкривають деталей угоди. Зокрема, невідомо, скільки Dogecoin було залучено у транзакції.

Цифрову валюту Dogecoin запустили у 2013 році у якості жарту, проте за останній рік вона стрімко зросла та увійшла у п'ятірку найпопулярніших криптовалют світу. На зростання вплинули й висловлювання Маска протягом останніх декількох місяців.

Маск 9 травня повідомив про подію у своєму Twitter. Він написав, що це "перша криптовалюта та перший мем у космосі"

SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year



– Mission paid for in Doge

– 1st crypto in space

– 1st meme in space



To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW