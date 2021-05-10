За місію на місяць зі SpaceX розрахувалися криптовалютою Dogecoin
Компанія SpaceX Ілона Маска дозволила розрахуватися канадській Geometric Energy Corp. за запуск свого супутника криптовалютою Dogecoin, яка була створена у 2013 як жарт.
Про це повідомляє Bloomberg.
У 2022 році на борту ракети Falcon 9 від SpaceX полетить невеликий супутник для досліджень у космосі – "CubeSat". Запуск відбудеться у рамках місії на Місяць, супутник DOGE-1 важить близько 40 кг.
Водночас, жодна з компаній не розкривають деталей угоди. Зокрема, невідомо, скільки Dogecoin було залучено у транзакції.
Цифрову валюту Dogecoin запустили у 2013 році у якості жарту, проте за останній рік вона стрімко зросла та увійшла у п'ятірку найпопулярніших криптовалют світу. На зростання вплинули й висловлювання Маска протягом останніх декількох місяців.
Маск 9 травня повідомив про подію у своєму Twitter. Він написав, що це "перша криптовалюта та перший мем у космосі"
SpaceX launching satellite Doge-1 to the moon next year— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2021
– Mission paid for in Doge
– 1st crypto in space
– 1st meme in space
To the mooooonnn!!https://t.co/xXfjGZVeUW
Нагадуємо:
Dogecoin, глузлива криптовалюта із зображенням собаки сіба-іну в якості талісмана, досягла рекордної позначки 8 лютого після того, як мільярдер Ілон Маск, репер Снуп Догг і басист Kiss Джин Сіммонс написали про це в Twitter.
Економічна правда
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