Рада підтримала законопроєкт про фінансові послуги за основу

Верховна Рада на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалила за основу законопроєкт №5065 про фінансові послуги та фінансові компанії.

Проєкт закону підтримали 247 депутатів.

Раніше у Нацбанку пояснювали, що цей документ є рамковим законом для всіх фінпослуг в Україні та визначає єдині базові підходи до регулювання та захисту прав споживачів. Крім того, він містить норми щодо регулювання менш ризикового сегменту фінансових установ: фінансових компаній та ломбардів.

Також він визначає два типи послуг: фінансові послуги та супровідні послуги.

До перших належатимуть страхування та перестрахування; надання коштів у кредит; залучення коштів, що підлягають поверненню; фінансовий лізинг; факторинг; надання гарантій; торгівля валютними цінностями; фінансові платіжні послуги; послуги на ринках капіталу; послуги в сфері накопичувального пенсійного забезпечення.

До другого виду належатимуть послуги агентів та брокерів, а також допоміжні послуги (інформаційні, інкасаторські, бюро кредитних історій). Фінпослуги вимагатимуть обов’язкової ліцензії, тоді як допоміжні – лише реєстрації.

Також законопроєкт передбачає введення ризик-орієнтованого підходу до нагляду фінустанов залежно від розміру, значимості, складності бізнес-моделі та індивідуального рівня ризику фінансової установи.

Наразі чинним є закон "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг", який був прийнятий у 2001 році і відтоді комплексно не переглядався.

Економічна правда