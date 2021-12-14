Курс гривни ослаб к евро

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Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 3 копейки, установив его на 14 декабря на уровне 26,99 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,53 грн (на 13 декабря – 30,45 гривни).

Напоминаем:

13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 – 27,09 гривни.

13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 – 26,91 гривни.

Экономическая правда