Курс гривни ослаб к евро
Вторник, 14 декабря 2021, 19:29
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 3 копейки, установив его на 14 декабря на уровне 26,99 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,53 грн (на 13 декабря – 30,45 гривни).
Напоминаем:
13 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 – 27,09 гривни.
13 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,89 – 26,91 гривни.
Экономическая правда
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