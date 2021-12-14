Минфин поднял ставки и продал гособлигаций на 11 миллиардов

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На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма Министерство финансов привлекло 10,77 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего было предложено 9 выпусков ценных бумаг, в том числе два – номинированные в долларах и евро.

Срок обращения и ставки по гривневым бумагам были следующие:

3-месячных: 10,50%, +50 б.п.;

6-месячных: 10,75%, +5 б.п.;

1-летних: 11,77%, +7 б.п.;

1,5-летних: 11,88%, +9 б.п.;

2-летних: 12,65%, + 1 б.п.;

3-летних: 12,85% (ставка не изменилась);

5-летних: 13,00%, + 25 б.п.

Наибольший спрос был сосредоточен на бумагах со сроком обращения в 3 месяца, от продажи которых бюджет привлек 2,2 млрд. грн. Всего гривневые облигации 14 декабря принесли бюджету 5,8 млрд. грн.

Относительно валютных облигаций, долларовые ОВГЗ предлагали с оборотом в 2 года по ставке 3,9% (+-0 б.п.), от их продаж привлечено 68,9 млн долларов.

ОВГЗ, номинированные в евро, предлагались со сроком обращения в год и ставкой 2,5% (+-0 б.п.). Они принесли в бюджет 102,5 млн. евро.

Напоминаем:

На аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма 7 декабря Министерство финансов привлекло в госбюджет 16,67 млрд грн.

Экономическая правда