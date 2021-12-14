Из-за дефицита угля ТЭС и ТЭЦ могут перевести на газ

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Кабинет министров готовит сценарий, при котором теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали при необходимости переведут на работу с 100% использованием газа.

Об этом говорится в проекте постановления, копия которого есть в распоряжении ЭП.

Такой сценарий прорабатывается по причине критически низких запасов угля на складах и проблемах с импортом электроэнергии из Беларуси.

Согласно документу, проработать вопрос должны Министерство энергетики, Нацкомисия по тарифам, "Укрэнерго" и НАК "Нафтогаз".

"Принять меры по обеспечению безопасности поставок электроэнергии и безубыточной деятельности ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа", - говорится в проекте постановления.

По какой цене "Нафтогаз" могут обязать поставлять топливо на электростанции – пока неизвестно.

Напоминаем:

Биржевая стоимость газа в Европе 14 декабря превысила 1400 долларов за тысячу кубов. В понедельник, 13 декабря, цена голубого топлива резко возросла на фоне заявлений главы МЗС Германии об отсутствии оснований для запуска российского газопровода Северный поток - 2.

14 декабря на складах украинских ТЭС находится 459 тысяч тонн угля – вдвое меньше гарантированных запасов. При этом ни на одной ТЭС в Украине не выполняются минимальные требования к запасам угля.

Николай Топалов, ЭП