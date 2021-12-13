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УЗ запустила самый длинный маршрут в Украине

Понедельник, 13 декабря 2021, 14:55
 
фото укрзализныця

Укрзализныця с 13 декабря запустила самый длинный маршрут в Украине, объединяющий Донецкую область и Закарпатье.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд № 5/6 Мариуполь — Рахов соединяет 7 областей Украины с длинным пассажирским железнодорожным маршрутом протяженностью в 1806 км.

На маршруте предусмотрены остановки в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка расположена в туристическом городе Рахове.

Напоминаем:

"Укрзалізниця" начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции в Татаров-Буковель, а также запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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