Ни одна ТЭС в Украине не имеет минимального объема угля
В Украине на 13 декабря ни на одной теплоэлектростанции не соблюдены минимальные требования по запасам угля.
Об этом говорится в данных Министерства энергетики.
Так, ни одна из украинских ТЭС не соблюдает лицензионные условия работы.
Суточные расходы угля превышают поставки на половине ТЭС: Славянской, Углегорской (государственной "Центрэнерго"), Трипольской (Центрэнерго), Змиевской (Центрэнерго), Бурштынской (ДТЭК Рината Ахметова) и Луганской (ДТЭК) теплоэлектростанциях.
По данным Укрэнерго, в результате дефицита угля не работают 19 энергоблоков ТЭС.
Напоминаем:
С началом отопительного сезона в Украине ситуация с накоплением угля на складах ТЭС и ТЭЦ ухудшилась.
В Украине из-за отсутствия топлива на 22 ноября не работали 20 блоков тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей общей мощностью 7 ГВт.
В Украину прибыл первый из семи законтрактованных компанией ДТЭК кораблей с более чем 60 тысячами тонн угля.
Экономическая правда
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