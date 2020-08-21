Правоохоронці викрили чиновників "Київзеленбуда" на розпилі 78 мільйонів 

20 серпня НАБУ і САП повідомили 7 особам про підозру у розкраданні майже 78 млн грн місцевого бюджету Києва при закупівлі спеціальної техніки для комунального об’єднання "Київзеленбуд".

Про це повідомляє пресслужба антикорупційних органів.

Серед підозрюваних:

колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд"

колишній генеральний директор КО "Київзеленбуд";

ексзаступник генерального директора з комерційних питань КО "Київзеленбуд";

експрацівник одного із відділів КО "Київзеленбуд" — ч.5 ст.27 ч.5 ст.191;

довірена особа позаштатного радника гендиректора "Київзеленбуду";

приватний підприємець

Двох осіб - колишнього позаштатного радника гендиректора КО "Київзеленбуд" та приватного підприємця затримано у порядку 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За даними слідства, у листопаді 2016 року – грудні 2017 року КО "Київзеленбуд" оголосило тендери на закупівлю спеціальної техніки для утримання зелених насаджень районів столиці. Колишній позаштатний радник генерального директора КО "Київзеленбуд", якого слідство вважає організатором корупційної схеми, за попередньою змовою із іншими посадовцями "Київзеленбуду" та приватним підприємцем фактично забезпечили перемогу у тендерах двох наперед визначених компаній, які поставили техніку за завищеними цінами.

Відповідно до висновку експерта, КО "Київзеленбуд" завдано 77,9 млн грн збитків. Слідство з’ясувало, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перенаправили на рахунки іноземних компаній, а звідти — на підконтрольну учасникам схеми компанію, зареєстровану в Італії.

Повідомляється, що досудове розслідування зазначених зловживань триває.

Розслідування зазначених фактів НАБУ і САП здійснюють із лютого 2018 року після передачі справи з Національної поліції.