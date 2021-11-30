ФРС США може прискорити згортання антикризової програми викупу активів

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Сильна економіка США та підвищена інфляція можуть стати підставою для припинення антикризової програми закупівлі активів центробанком раніше, ніж очікувалось наступного року, хоча новий штам Omicron створює ризик для перспектив.

Про це голова ФРС Джером Пауелл заявив під час слухань банківського комітету Сенату, пише Bloomberg.

"Я вважаю, що для нас доречно обговорити на наступній зустрічі, яка відбудеться через кілька тижнів, чи буде доцільно завершити наші покупки кількома місяцями раніше.

За ці два тижні ми отримаємо більше даних і дізнаємося більше про новий штам", - сказав Пауел.

Наразі ФРС планує завершити свою програму купівлі активів у середині 2022 року відповідно до плану, оголошеного на початку листопада.

Наступна зустріч політиків відбудеться 14-15 грудня, де можуть прийняти рішення про прискорення скорочення програми.

"Ця заява викликала різку реакцію на фінансових ринках. Акції впали, а крива прибутковості казначейства США вирівнялася, оскільки інвестори прогнозуюь, що більш швидке припинення програми може призвести до підвищення процентних ставок раніше, ніж очікувалося", - пише агентство.

Пауелл також сказав, що нещодавнє зростання кількості випадків Covid-19 і поява штаму омікрон створюють "небезпечні ризики для зайнятості та економічної активності і підвищення невизначеності щодо інфляції".

Нагадаємо:

Федеральна резервна система США оголосила про початок згортання антикризової програми викупу активів.

Скорочення обсягів скупки активів – це перший крок до завершення програми агресивної підтримки економіки та ринків, яку розгорнула ФРС від початку пандемії у березні 2020 року, зазначає The Wall Street Journal.

З березня 2020 року загальна вартість паперів у розпорядженні ФРС зросла більш ніж удвічі – приблизно до 8 трлн доларів.

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Економічна правда