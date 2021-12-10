WhatsApp тестирует в США криптовалютные переводы

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WhatsApp запустил пилотный проект быстрой транзакции криптовалюты, позволяющий ограниченному количеству пользователей в США в тестовом режиме проверять простой перевод криптовалюты через сообщения.

Об этом сообщает The Verge.

"Функция работает на основе Novi, цифрового кошелька Meta, который был запущен в качестве пилота шесть недель назад.

Чтобы переслать токены, нужно будет нажать "плюс" и выбрать "оплата" в меню", - говорится в сообщении.

На сайте Novi отмечается, что нет комиссий за отправку или получение денег, нет ограничений по частоте отправки платежей, а также нет комиссий по сохранению баланса на счете Novi или выводу его на банковский счет.

При этом платежи перечисляются мгновенно.

В Novi заверили, что интеграция кошелька никак не отразится на сквозном шифровании личных сообщений в WhatsApp.

Напомним:

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестал работать на устройствах с устаревшими операционными системами – Android 4.0, iOS 9 и старше.

Экономическая правда