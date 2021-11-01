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WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами

Понедельник, 1 ноября 2021, 19:45
 
unsplash

Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестал работать на устройствах с устаревшими операционными системами – Android 4.0, iOS 9 и старше.

Об этом сообщается в блоге мессенджера.

При этом пользователи таких устройств больше не смогут получать и просматривать сообщения, изображения и видео.

Им предлагают перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю своих бесед.

Теперь поддерживаются устройства на операционной системе Android, начинающиеся от версии 4.1. и систем iOS, начиная с 10-й версии.

Экономическая правда

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