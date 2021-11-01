WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
Понедельник, 1 ноября 2021, 19:45
Мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестал работать на устройствах с устаревшими операционными системами – Android 4.0, iOS 9 и старше.
Об этом сообщается в блоге мессенджера.
При этом пользователи таких устройств больше не смогут получать и просматривать сообщения, изображения и видео.
Им предлагают перейти на поддерживаемое устройство или сохранить историю своих бесед.
Теперь поддерживаются устройства на операционной системе Android, начинающиеся от версии 4.1. и систем iOS, начиная с 10-й версии.
Экономическая правда
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