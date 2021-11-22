УЗ открыла продажу билетов на все поезда нового графика

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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В новом графике запустят 19 пар новых поездов, еще 49 поездов будут ускорены.

"Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях", - говорят в компании.

Среди наиболее ускоренных поездов следующие: №13/14 Киев – Солотвино – из Киева будет приходить быстрее на 3:16 часа и на 2:20 часа обратно; №77/78 Харьков – Мариуполь – из Харькова будет приходить на 2:05 часа быстрее и на 3:29 часа обратно; №84/83 Киев – Мариуполь – из Киева будет приходить на 2:13 часа быстрее и на 1:24 часа быстрее обратно.

№108/107 Одесса – Ужгород – из Одессы будет добираться на 1:15 часа быстрее и на 1:29 часа обратно; №145/146 Киев – Измаил – из Киева будет приходить быстрее на 0:49 и на 1:02 обратно.

"Также появилось 7 рейсов к лыжному курорту Буковель: №5/6 Мариуполь – Рахов; №15/16 Харьков – Рахов; №55/56 Киев – Рахов; №95/96 Киев – Рахов; №25/26 Одесса – Рахов; №125/126 Николаев – Рахов; №130/129 Кременчуг – Ворохта (с группой прицепных вагонов Полтава – Ворохта)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд №5/6 сообщением Мариуполь – Рахов стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1806 километров.

В УЗ добавляют, что он дает возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте.

"Билеты на эти и другие поезда уже можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber и Telegram", - отметили в компании.

Напомним:

"Укрзализныця" начинает реновацию станции Татаров и инициирует процедуру переименования станции на Татаров-Буковель, а также - запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт.

Экономическая правда