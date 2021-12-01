Кофе в мире подорожал до рекорда за 10 лет

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Цены на кофе выросли до самого высокого за 10 лет уровня и могут продолжить идти вверх в течение 2022 года.

Об этом сообщает CNBC, данные Investing.

Декабрьские фьючерсы на кофе 29 ноября на торгах достигли 2,45 доллара за фунт (1,06 долл/кг). Впоследствии котировки несколько упали, однако остаются на самых высоких уровнях с 2011 года, когда цены пересекли 3 доллара за фунт.

Международная ассоциация кофе также назвала эталонную цену зерна в 2,07 доллара за фунт, что на 85% больше, чем в прошлом году.

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Обусловила такой рост, прежде всего, аномально холодная погода и заморозки в Бразилии. Кроме того, что морозы поразили отдельные плантации, страна прошла в этом году и через засуху, что повлекло за собой нестабильность в урожае на 2022 год.

Аналитики считают, что такие неблагоприятные явления повлияют на урожай и после этого: в 2022 году, возможно, даже в 2023 году. Кроме того, отмечается, что производству кофе нужно около двух лет, чтобы отреагировать на изменение цены.

Кроме погодных условий, мировые проблемы в логистике добрались и до цен на кофе, ведь производители и обжарители зерен являются преимущественно компаниями из разных стран.

Рыночная неопределенность также связана со странами-экспортерами. Речь идет об Эфиопии, которая находится на грани гражданской войны, а также Вьетнаме, где растет заболеваемость коронавирусом, что может навредить производству.

Бразилия и Вьетнам являются одними из основных стран-экспортеров кофе в мире.

Напоминаем:

Цены на кофе 26 июля выросли на 10% и оказались на самом высоком за 7 лет уровне – все из-за погоды в Бразилии.

Тогда сообщалось, что потери оценивают от 330 тысяч до 540 тысяч тонн кофейных зерен урожая на 2022 год, ведь урожай в этом году практически собрали.

Кофейные деревья очень чувствительны к морозу, который может нанести им сильный вред и даже полностью убить.

Экономическая правда





