Президент пообещал, что за следующие 2 года построят 15 тысяч километров дорог

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Президент Владимир Зеленский заявил, что цель на следующие 2 года – 15 тысяч километров дорог, также планируют восстановить 810 мостов и мостовых переходов.

Об этом он сказал в послании Верховной Раде.

Говоря о "Большом строительстве", президент покритиковал предшественников.

"За 30 лет украинцы стали классными водителями, научившись обходить ямы на дорогах. Впервые в истории оппозиция критикует власть за то, что она строит дороги и мосты. Особая критика "Большого строительства" звучит от тех, которые одно время у власти не смогли сделать ни среднего строительства, ни маленького… Да и сами ездили по дорогам с дырками, оставляя так же дыры в бюджете.

Все думали, что хорошие дороги и Украина – это антонимы. Мы доказали, что они стали синонимами. Мы уже построили 13 тысяч км дорог, но много качественных дорог не бывает. Поэтому цель на два следующих года не уменьшается – это 15 тысяч километров дорог. И ни километром меньше", – заявил он.

"Еще одно важное направление - это национальная программа восстановления мостов. В ее рамках уже построено и обновлено 560 мостов и мостовых переходов, среди которых - легендарный мост в Запорожье, который был недостроем 15 лет.

За следующие два года планируем соединить берега по всей Украине еще 810 мостами, среди которых Кременчугский и Ямпольский мосты", – резюмировал президент.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №6298, предусматривающий выделение из госбюджета-2021 2,5 млрд на дороги, инфраструктурную субвенцию и на национального авиаперевозчика.

Экономическая правда