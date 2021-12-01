Курс валют на 1 декабря: межбанк, "черный" и наличные рынки
1 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США - 27,17 - 27,19 гривни;
Евро – 30,75 – 30,77 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,08-27,29 гривни. Евро покупают по 30,56 гривни, продают по 30,94 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,12 – 27,23 гривни, евро – 30,62 – 30,81 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 27,21 гривни.
30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.
Экономическая правда
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