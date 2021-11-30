Все разделы
Укр / Рус

НБУ определил курс гривни на первый день декабря

Вторник, 30 ноября 2021, 19:20
 
фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 27,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,92 гривни (на 30 ноября – 30,65 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 27,17 гривни.

30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка укрепилась 30 ноября 2021, 17:20
Курс валют на 30 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки 30 ноября 2021, 10:51
Официальный курс: гривня продолжает слабеть к доллару и евро 29 ноября 2021, 19:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!