НБУ определил курс гривни на первый день декабря

фото: нбу

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 27,21 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,92 гривни (на 30 ноября – 30,65 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 27,17 гривни.

30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.

30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.

Экономическая правда