НБУ определил курс гривни на первый день декабря
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 27,21 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,92 гривни (на 30 ноября – 30,65 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 7 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 27,17 гривни.
30 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,30 – 27,32 гривни.
30 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.
Экономическая правда
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