Минфин продал гособлигаций на 11,7 миллиарда

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На аукционах ОВГЗ 9 ноября Министерство финансов привлекло в госбюджет 11,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили 7 выпусков ценных бумаг в гривне и 1 – в евро.

"Срок обращения предлагаемых государственных облигаций в гривне – 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года, 3 года, 5 лет и 6 лет. Срок обращения облигаций предложенных в евро составляет 1 год. Наибольший спрос среди гривневых инструментов был сосредоточен на 1-летних и 6-летних бумагах.

Всего от размещения государственных ценных бумаг в национальной валюте в государственный бюджет привлечено 6,7 млрд гривен", - говорится в сообщении.

При этом, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 9,5%, 1-летних ОВГЗ – 11,54%, 1,5-летних – 11,57%, 2-летних – 12,47%, 3-летних – 12 ,70%, 5-летних – 12,75%, 6-летних – 13,25%.

В то же время, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли €167 млн. Средневзвешенная ставка доходности по 1-летним ОВГЗ в евро составила 2,50%.

Напоминаем:

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 октября Минфин привлек в бюджет 17,2 млрд гривен.

На аукционах по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 ноября Минфин привлек в бюджет 6,6 млрд грн.

Экономическая правда