Оператор ГТС планирует приобрести газ для балансировки на 12 миллиардов

getty images

Оператор газотранспортной системы проводит тендер на закупку 400 млн кубометров газа для балансировки системы.

Об этом говорится в данных Прозорро.

Оператор закупает услугу по балансировке газотранспортной системы в виде объема газа.

Срок подачи тендерных предложений истекает 30 ноября, аукцион состоится 5 января 2022 года.

Стартовой ценой определено 12,46 млрд грн за 400 млн кубометров, то есть оператор готов купить газ по цене около 31 тысячи грн за тысячу кубов. Минимальный шаг понижения на аукционе – 112,6 млн грн.

Поскольку ОГТСУ производит закупки одним большим лотом с высокой стоимостью, количество потенциальных победителей ограничивается их финансовой состоятельностью.

Напоминаем:

Украина в октябре экспортировала и реэкспортировала в страны Европы на 81% больше газа, чем в сентябре – 479,3 млн. м3.

Экономическая правда