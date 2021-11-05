Україна у жовтні транспортувала на 81% більше газу до Європи

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Україна у жовтні експортувала та реекспортувала до країн Європи на 81% більше газу, ніж у вересні – 479,3 млн м3.

Про це повідомляє Оператор ГТС.

Загалом, за 10 місяців імпорт газу з ЄС в Україну перевищує експорт. За січень-жовтень Україна імпортувала 2,535 млрд м3 газу, експорт та реекспорт становив 1,629 млрд м3.

У жовтні 2021 року з ЄС до України було транспортовано 154,7 млн куб. м. Експорт разом з реекспортом з України до країн Європи зріс на 81%, порівняно з вереснем, і становив 479,3 млн куб. м.

Зазначається, що на тлі газової кризи в Європі трейдери нарощують реекспорт газу з України, який закачали у сховища в 2020 році.

Переважно експортували газ до Угорщини 223 млн куб. м, до Словаччини — 191,7 млн куб. м, та до Польщі — 53,3 млн.

Крім того, у жовтні Молдова вперше за багато років замовила не лише російський газ, відтак з України експортували 11,2 млн м3 газу.

Натомість Україна скоротила імпорт газу на 77%, або на 510 млн м3. В ОГТСУ пояснюють, що після зупинки фізичного транзиту газу до Угорщини імпорт з цієї країни скоротився в 16 разів, але не зупинився повністю завдяки віртуальному реверсу. У жовтні з Угорщини імпортували 37 млн куб. м газу.

"Підсумки жовтня свідчать, що зупинка фізичного транзиту газу до Угорщини через Україну значно обмежила можливості українських та іноземних замовників імпортувати газ цим маршрутом. Проте завдяки наявності альтернативних маршрутів, замовники перейшли на імпорт зі Словаччини", – пояснив Оператор.

Таким чином, лідером у поставках газу до України стала Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту становила майже 75% (115,9 млн куб. м). Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн куб. м.

Нагадуємо:

25 жовтня Молдова вперше за 30 років незалежності придбала природний газ від альтернативного постачальника - молдовська державна компанія Energocom підписала контракт з польською компанією PGNiG на мільйон кубометрів природного газу.

З 1 жовтня "Газпром" зупинив транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини.

Економічна правда