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Нидерландская компания будет разрабатывать два нефтегазовых участка в Украине

Понедельник, 8 ноября 2021, 20:23
 
фото минэнерго

Министерство энергетики и нидерландская ЭР UKRAINE B.V. подписали два соглашения на распределение углеводородов, что дает право разрабатывать Грунивский и Охтырский участки.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Основателями ЕР UKRAINE B.V. являются EP Power Europe, a.s (Чехия) и NAFTA a.s (Словакия).

Соглашения о разделе продукции подписали по двум нефтегазовым участкам – Грунивской и Охтырской. На церемонии присутствовали министр энергетики Украины Герман Галущенко, а также послы Словакии и Чехии Марек Шафин и Радек Матула.

Соглашения позволят компании заниматься поиском и добычей углеводородов в пределах определенных участков.

По минимальным подсчетам, говорят в Минэнерго, инвестиции по двум сделкам составят около 1,5 млрд грн. Срок реализации сделок составляет 50 лет.

Напоминаем:

31 декабря правительство подписало соглашения сроком на 50 лет о разделе продукции на 7 нефтегазовых участках, конкурс на которые прошел еще в 2019 году. Это были первые СРП в Украине за 9 лет.

Экономическая правда

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Минэнергетики газ нефть недра

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