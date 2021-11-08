Официальный курс: гривня ослабла к евро
Понедельник, 8 ноября 2021, 19:53
Национальный банк ослабил официальный курс гривны по отношению к доллару на 2 копеек, установив его на 9 ноября на уровне 26,08 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны по отношению к евро установился на уровне 30,20 грн (на 5 ноября – 30,10 гривни).
Напоминаем:
8 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.
8 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,09 – 26,11 гривни.
Экономическая правда
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