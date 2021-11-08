Каждый регион будет переходить на смену места регистрации онлайн с 1 декабря – Минцифры

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Регистрация места жительства онлайн станет доступной с 1 декабря 2021 года, когда основные нормы соответствующего закона вступят в силу – постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Завтрак с 1+1", передает пресс-служба Минцифры.

"С 1 декабря постепенно каждый регион будет переходить на электронное изменение места регистрации. Услуга будет занимать не месяц, а всего 5-10 минут.

Если вы прописываетесь там, где проживаете на данный момент, то достаточно будет указать адрес, подписать КЭПом, получить согласие собственника - и все. Эта услуга сэкономит много времени украинцам", - рассказал министр.

По его словам, внедрение услуги упростит посещение военкоматов для мужчин.

"Им больше не нужно будет ходить в учреждение при переезде каждый раз - военкоматы будут получать эту информацию каждый раз автоматически", - добавляют в Минцифры.

Также новый закон позволит оформлять пенсию или медицинскую помощь именно по месту жительства, отмечают в министерстве.

Там объяснили: если во время экспериментального проекта воспользоваться услугой могли только украинцы, у которых есть ID-карта, то после принятия законопроекта и запуска услуги по всей стране изменить место регистрации в Дії смогут и владельцы "паспортов-книжек".

Смена места регистрации онлайн работает в 7 городах. Услуга уже доступна жителям Киева, Харькова, Винницы, Луцка, Ровно, Кривого Рога и Мариуполя.

Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект об изменении места регистрации онлайн - территориальные общины будут вести реестры исключительно в электронном формате.

Экономическая правда