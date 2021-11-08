Капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила 3 триллиона долларов
Впервые в истории общая капитализация рынка криптовалют превысила 3 трлн долларов - с конца прошлого года рынок вырос почти в четыре раза.
Об этом свидетельствуют данные CoinGecko, портала, отслеживающего 10 462 криптовалюты.
Отмечается, что по состоянию на 16.15 показатель капитализации достигал 3,01 трлн долл (+3,7%).
По данным платформы, общий объем торгов криптовалютой за сутки составил 188,6 млрд долл, следует из данных платформы.
При этом более 40% объема пришлось на биткоин и 18,6% - на эфир.
Напомним:
В понедельник биткоин поднялся до пикового показателя через две с половиной недели, а Ethereum поднялся до нового рекорда.
Экономическая правда
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